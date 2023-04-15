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Купить квартиру с видом на море в Serres Municipality, Греция

Сере
7
Аспровалта
2
Нигрита
1
Ставрос
1
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1 объект найдено
Квартира 3 спальнив Аспровалта, Греция
Квартира 3 спальни
Аспровалта, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в Аспровальте. Квартира расположена на первом этаже и с…

Параметры недвижимости в Serres Municipality, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
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