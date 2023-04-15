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Купить недвижимость в Serres Municipality, Греция

Сере
28
Ставрос
5
Аспровалта
4
Неос-Скопос
1
Нигрита
1
Терпни
1
28 объектов найдено
Коттедж 4 спальнив Неа-Мадитос, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Мадитос, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Дом 3 спальнив Амфиполис, Греция
Дом 3 спальни
Амфиполис, Греция
3 Количество комнат 261 м² -1 Этаж
€ 1,800,000
Palaiokomi ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 261 m2, , Но…
Квартира 3 спальнив Аспровалта, Греция
Квартира 3 спальни
Аспровалта, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в Аспровальте. Квартира расположена на первом этаже и с…
Квартира 2 спальнив Аретуса, Греция
Квартира 2 спальни
Аретуса, Греция
1 ванных комнат
€ 75,000
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни,1 Гостиная1 Кухня1 Ванная Площадь: 110 m2, Мансарда этаж…
Квартира 3 спальнив Serres Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Serres Municipality, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 105,000
Продается квартира площадью 98 кв.м в Серресе. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Вилла 3 спальнив Амфиполис, Греция
Вилла 3 спальни
Амфиполис, Греция
2 ванных комнат 261 м²
€ 1,800,000
Property Code: HPS3039 - Villa FOR SALE in Amfipoli Palaiokomi for €1.800.000. This 261 sq. …
Квартира 2 спальнив Нигрита, Греция
Квартира 2 спальни
Нигрита, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 30,000
Продается квартира площадью 69 кв.м в северной Греции. Квартира расположена на первом этаже …
Дом 2 комнатыв Sitochori, Греция
Дом 2 комнаты
Sitochori, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м² 2 Этаж
€ 30,000
Ситохори, Серрес: Продается отдельно стоящий дом 130 кв.м. на 2 уровнях на участке 320 кв.м.…
Дом 1 комнатав Dafni, Греция
Дом 1 комната
Dafni, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 30,000
DAFNI SERRES: Продается каменный дом 50 кв.м. в очень красивой традиционной деревне. Он пост…
Дом 3 комнатыв Achinos, Греция
Дом 3 комнаты
Achinos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 30,000
Achinos, Serres: Продается отдельно стоящий дом 80 кв.м. на участке 1500 кв.м. с 25 деревьям…
Квартира 1 комнатав Serres Municipality, Греция
Квартира 1 комната
Serres Municipality, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 20,000
Продается квартира площадью 35 кв.м в Серресе. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
Квартира 3 спальнив Аспровалта, Греция
Квартира 3 спальни
Аспровалта, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается квартира площадью 122 кв.м в Аспровальте. Квартира расположена на первом этаже и с…
Дом 3 комнатыв Vrasna Beach, Греция
Дом 3 комнаты
Vrasna Beach, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 114 м²
€ 180,000
Агиос Георгиос, пляж Врасна: Продается светлый дом 114 кв.м. в 300 кв.м. фасадный участок, в…
Дом 3 комнатыв Vrasna Beach, Греция
Дом 3 комнаты
Vrasna Beach, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 130,000
Nea Vrasna: Detached house of 120 sq.m. at a distance of 200 meters from the beach, in a ver…
Вилла 6 комнатв Tragilos, Греция
Вилла 6 комнат
Tragilos, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 3
€ 300,000
Падение цен! Продается вилла в районе Мавросаласа, недалеко от Серреса, города Амфиполи и ку…
Коттедж 2 спальнив Anthi, Греция
Коттедж 2 спальни
Anthi, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Серресе. Коттедж состоит из 2 спальных комна…
Таунхаус 3 спальнив Milies, Греция
Таунхаус 3 спальни
Milies, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 184 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый…
Коттедж 2 спальнив Serres Municipality, Греция
Коттедж 2 спальни
Serres Municipality, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аспровальте. Цокольный этаж состоит из гости…
Таунхаус 1 комнатав Аспровалта, Греция
Таунхаус 1 комната
Аспровалта, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 210 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из око…
Коттедж 4 спальнив Мавроталаса, Греция
Коттедж 4 спальни
Мавроталаса, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 4 спальны…
Коттедж 3 спальнив Аретуса, Греция
Коттедж 3 спальни
Аретуса, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аспровальте. Цокольный этаж состоит из одной…
Коттедж 3 комнатыв Monovrysi, Греция
Коттедж 3 комнаты
Monovrysi, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Серресе. Коттедж имеет угловое расположение. …
Коттедж 2 спальнив Serres Municipality, Греция
Коттедж 2 спальни
Serres Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аспровальте. Первый этаж состоит из одной кл…
Таунхаус 2 спальнив Аспровалта, Греция
Таунхаус 2 спальни
Аспровалта, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 95,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоколь…
Коттедж 4 спальнив Vrasna Beach, Греция
Коттедж 4 спальни
Vrasna Beach, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аспровальте. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Коттедж 4 спальнив Неа-Мадитос, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Мадитос, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 2 спальнив Неа-Аполония, Греция
Коттедж 2 спальни
Неа-Аполония, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
Квартира 2 спальнив Ставрос, Греция
Квартира 2 спальни
Ставрос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 93,000
Продается квартира площадью 70 кв.м в Аспровальте. Квартира расположена на втором этаже и со…

Параметры недвижимости в Serres Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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