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Купить вилла с бассейном в Saronis, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 6 спаленв Saronis, Греция
Вилла 6 спален
Saronis, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Вилла 1 комнатав Saronis, Греция
Вилла 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,050,000
Предлагается на продажу вилла с красивым садом в 840 кв.м., с бассейном 5x10m. и барбекю. Ви…
Вилла 4 спальнив Saronis, Греция
Вилла 4 спальни
Saronis, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
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