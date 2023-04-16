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Купить таунхаус с видом на море в Saronis, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 2 спальнив Saronis, Греция
Таунхаус 2 спальни
Saronis, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Таунхаус 2 спальнив Saronis, Греция
Таунхаус 2 спальни
Saronis, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 860,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
Таунхаус 4 спальнив Saronis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Saronis, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 580,000
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
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