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Купить недвижимость с видом на горы в Saronis, Греция

16 объектов найдено
Таунхаус 2 спальнив Saronis, Греция
Таунхаус 2 спальни
Saronis, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Коттедж 5 спаленв Saronis, Греция
Коттедж 5 спален
Saronis, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Вилла 1 комнатав Saronis, Греция
Вилла 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продаются 8 трехэтажных виллплощадью 250 кв.м. каждая в Аттике, в Лагониси. Стоимость одной …
Таунхаус 2 спальнив Saronis, Греция
Таунхаус 2 спальни
Saronis, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 860,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
Вилла 6 спаленв Saronis, Греция
Вилла 6 спален
Saronis, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Вилла 1 комнатав Saronis, Греция
Вилла 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,050,000
Предлагается на продажу вилла с красивым садом в 840 кв.м., с бассейном 5x10m. и барбекю. Ви…
Вилла 6 спаленв Saronis, Греция
Вилла 6 спален
Saronis, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 4-этажная вилла площадью 410 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Вилла 4 спальнив Saronis, Греция
Вилла 4 спальни
Saronis, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 3 спальнив Saronis, Греция
Вилла 3 спальни
Saronis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Коттедж 6 спаленв Saronis, Греция
Коттедж 6 спален
Saronis, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 3 спальнив Saronis, Греция
Коттедж 3 спальни
Saronis, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 375,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Квартира 1 спальняв Saronis, Греция
Квартира 1 спальня
Saronis, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 220,000
Продается квартира площадью 57 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Коттедж 3 спальнив Saronis, Греция
Коттедж 3 спальни
Saronis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Коттедж 1 спальняв Saronis, Греция
Коттедж 1 спальня
Saronis, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 155,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 54 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
Таунхаус 4 спальнив Saronis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Saronis, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 580,000
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Вилла 5 спаленв Saronis, Греция
Вилла 5 спален
Saronis, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
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