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Купить квартиру с видом на горы в Saronis, Греция

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1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Saronis, Греция
Квартира 1 спальня
Saronis, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 220,000
Продается квартира площадью 57 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
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