Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Saronida Municipal Unit
  5. Студии

Квартиры-студии в Saronida Municipal Unit, Греция

Студия В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Панорама, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Панорама, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из Пер…
€386,954
Квартира 3 комнаты с мебелью, с камином, с кладовой в периферия Пелопоннес, Греция
Квартира 3 комнаты с мебелью, с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Property Code: 11284 - Apartment FOR SALE in Nafplio Lefkakia for €115.000 . This 92 sq. m. …
Цена по запросу
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Крица, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Крица, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 156 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
€69,453
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Агиос-Константинос, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Агиос-Константинос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 580 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
€677,665
Квартира 1 спальня с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€125,721
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Agios Athanasios, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Agios Athanasios, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в регионе Каймактсалан. Первый этаж состоит из…
€228,204
Дом 1 комната с парковкой, с бассейном в Греция
Дом 1 комната с парковкой, с бассейном
Греция
Комнаты 1
Площадь 1 055 м²
На острове Корфу в районе Темплони продается комплекс из двух вилл, площадями 385 и 670 кв.м…
€3,48 млн
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Муниципалитет Кассандра, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Муниципалитет Кассандра, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Недвижимость класса люкс живет в лучшем виде и построена в 2005 году, с этой каменной деталь…
€416,677
Коттедж 4 спальни с furnishings в Касандрия, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Касандрия, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 158 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€128,985
Дом 4 спальни в The Municipality of Sithonia, Греция
Дом 4 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Property Code: HPS70 - House FOR SALE in Sithonia Elia for €350.000 . This 120 sq. m. furnis…
€350,259
Вилла 7 комнат с бассейном, с furnishings в Nissaki, Греция
Вилла 7 комнат с бассейном, с furnishings
Nissaki, Греция
Комнаты 7
Площадь 330 м²
Количество этажей 4
В тихом, безмятежном поселке на о.Корфу продается роскошная вилла с великолепным видом на Ио…
€3,47 млн
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 5
Площадь 395 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 395 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€547,399

Параметры недвижимости в Saronida Municipal Unit, Греция

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти