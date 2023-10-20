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17 объектов найдено
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Saronis, Греция
6
3
250 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€2,10 млн
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Saronis, Греция
3
2
100 м²
3/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€350,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Saronis, Греция
4
2
127 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 127 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€550,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Saronis, Греция
1
250 м²
1
Продаются 8 трехэтажных виллплощадью 250 кв.м. каждая в Аттике, в Лагониси. Стоимость одной …
€500,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Saronis, Греция
3
2
220 м²
1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
€860,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Saronis, Греция
9
4
380 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€2,00 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Saronis, Греция
1
204 м²
1
Предлагается на продажу вилла с красивым садом в 840 кв.м., с бассейном 5x10m. и барбекю. Ви…
€1,05 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Saronis, Греция
8
4
410 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 410 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€950,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Saronis, Греция
6
3
250 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Saronis, Греция
5
2
360 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
€1,25 млн
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Saronis, Греция
7
2
360 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€900,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Saronis, Греция
4
1
100 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€420,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Saronis, Греция
5
2
300 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€360,000
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Saronis, Греция
2
1
54 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 54 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
€155,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Saronis, Греция
6
3
240 м²
1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€580,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Saronis, Греция
8
4
275 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€650,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Saronis, Греция
7
2
470 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 470 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,60 млн
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