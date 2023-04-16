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Купить коттедж в Saronida Municipal Unit, Греция

Saronis
8
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8 объектов найдено
Коттедж 3 спальнив Saronis, Греция
Коттедж 3 спальни
Saronis, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 127 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 5 спаленв Saronis, Греция
Коттедж 5 спален
Saronis, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 6 спаленв Saronis, Греция
Коттедж 6 спален
Saronis, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 3 спальнив Saronis, Греция
Коттедж 3 спальни
Saronis, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 375,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 2 спальнив Saronis, Греция
Коттедж 2 спальни
Saronis, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 3 спальнив Saronis, Греция
Коттедж 3 спальни
Saronis, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив Saronis, Греция
Коттедж 3 спальни
Saronis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Коттедж 1 спальняв Saronis, Греция
Коттедж 1 спальня
Saronis, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 155,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 54 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…

Параметры недвижимости в Saronida Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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