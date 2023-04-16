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Купить квартиру в Saronida Municipal Unit, Греция

Saronis
4
Квартира В архив
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4 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Saronis, Греция
Квартира 1 спальня
Saronis, Греция
1 ванных комнат 50 м²
€ 80,000
Код недвижимости: 1469 - ПРОДАЕТСЯ 1 спальня, квартира в стороне общей площадью 50 кв.м, на …
Квартира 4 спальнив Saronis, Греция
Квартира 4 спальни
Saronis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 580,000
Продается квартира площадью 175 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 1 спальняв Saronis, Греция
Квартира 1 спальня
Saronis, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 220,000
Продается квартира площадью 57 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 2 спальнив Saronis, Греция
Квартира 2 спальни
Saronis, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 450,000
Продается квартира площадью 141 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…

Параметры недвижимости в Saronida Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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