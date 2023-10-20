Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Самос
  5. Квартиры

Квартиры в Самос, Греция

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с Lift в Афины, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с Lift
Афины, Греция
Комнаты 4
Площадь 100 м²
Количество этажей 8
Новые квартиры под аренду и получение ВНЖ в центральном районе Афин — Като Патисия, Греция …
€302,348
Квартира 1 спальня с furnishings в Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€108,895
Квартира 1 комната в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 1
Площадь 820 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 820 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
€2,09 млн
Вилла 10 спален в Vourvourou, Греция
Вилла 10 спален
Vourvourou, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 920 м²
Код недвижимости: HPS1305 - Вилла на продажу в Sithonia Diaporos за € 6.000.000. Это 920 кв.…
€9,97 млн
Дом 2 спальни с WC в Kavala Prefecture, Греция
Дом 2 спальни с WC
Kavala Prefecture, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Код недвижимости: 1982 - Дом на продажу в Тасос Панагия за € 70.000. Это 110 кв. м. Дом сост…
€69,790
Дом 8 комнат с парковкой, с видом на море в Греция
Дом 8 комнат с парковкой, с видом на море
Греция
Комнаты 8
Площадь 250 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается велико…
€1,46 млн
Дом 6 комнат в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 6 комнат
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 6
Площадь 200 м²
Продается трехэтажная вилла в очень красивом месте на п-ове Афон. Первый этаж дома состоит и…
€543,887
Квартира 3 комнаты с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 3 комнаты с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 70 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Недвижимост…
€138,593
Дом 5 комнат в Palaio Faliro, Греция
Дом 5 комнат
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 860 м²
Продается здание в районе Палео Фалиро общей площадью 860 кв.м. Подвал — 200 кв.м., 0 этаж -…
€1,25 млн
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Potamida, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Potamida, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€301,936
Дом 2 спальни с видом на море, с видом на горы в Греция
Дом 2 спальни с видом на море, с видом на горы
Греция
Количество спален 2
Площадь 126 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 126 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€297,908
Дом 1 комната с бассейном, с видом на горы в Municipality of Athens, Греция
Дом 1 комната с бассейном, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 1
Площадь 386 м²
Продается вилла площадью 386 кв.м в Афинах. Из окон открывается великолепный вид на горы. У …
€1,59 млн
Realting.com
Перейти