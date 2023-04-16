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Купить вилла с видом на море в периферийная единица Самос, Греция

Municipality of Eastern Samos
1
Самос
1
Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 10 спаленв Самос, Греция
Вилла 10 спален
Самос, Греция
11 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 707 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 3 спа…

Параметры недвижимости в периферийная единица Самос, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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