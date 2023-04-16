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Купить недвижимость с видом на горы в периферийная единица Самос, Греция

Municipality of Eastern Samos
4
Municipality of Western Samos
4
Municipal Unit of Karlovasi
4
Самос
2
Neo Karlovasi
1
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Параметры недвижимости в периферийная единица Самос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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