Купить недвижимость с видом на горы в периферийная единица Самос, Греция

Таунхаус 3 спальни Tagarades, Греция 4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1

€ 186,814

Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…