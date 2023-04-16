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Купить дом в периферийная единица Самос, Греция

Municipality of Eastern Samos
2
Municipality of Western Samos
2
Municipal Unit of Karlovasi
2
Самос
2
Neo Karlovasi
1
5 объектов найдено
Дом 10 спаленв периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 10 спален
периферия Северные Эгейские острова, Греция
11 Количество комнат 707 м²
€ 1,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 707 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 3 спа…
Коттедж 5 спаленв Kontakeika, Греция
Коттедж 5 спален
Kontakeika, Греция
3 ванных комнат 225 м²
€ 200,000
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens South: Agios Dimitrios - 225 Sq.m., 5 Bedr…
Дом 4 спальнив Neo Karlovasi, Греция
Дом 4 спальни
Neo Karlovasi, Греция
3 ванных комнат 260 м²
€ 700,000
Код недвижимости: 1453 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, Дом общей площадью 260 кв.м, 2 уровня Карловас…
Коттедж 3 спальнив Paleokastro, Греция
Коттедж 3 спальни
Paleokastro, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из гос…
Вилла 10 спаленв Самос, Греция
Вилла 10 спален
Самос, Греция
11 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 707 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 3 спа…

Параметры недвижимости в периферийная единица Самос, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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