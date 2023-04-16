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Купить квартиру в периферийная единица Самос, Греция

Municipality of Eastern Samos
2
Municipality of Western Samos
2
Municipal Unit of Karlovasi
2
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4 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Кокарион, Греция
Квартира 3 спальни
Кокарион, Греция
1 ванных комнат 115 м²
€ 200,000
Metamorfosi north of athens, Bofilia area: Opportunity apartment of 115 sq.m. 1st floor corn…
Квартира 2 спальнив Кокарион, Греция
Квартира 2 спальни
Кокарион, Греция
1 ванных комнат 83 м²
€ 200,000
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens North: Metamorfosis 83 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bat…
Квартира 2 спальнив Kontakeika, Греция
Квартира 2 спальни
Kontakeika, Греция
1 ванных комнат 65 м²
€ 165,000
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens South: Agios Dimitrios 65 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 …
Квартира 1 спальняв Kontakeika, Греция
Квартира 1 спальня
Kontakeika, Греция
1 ванных комнат 80 м²
€ 82,000
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens South: Agios Dimitrios - 80 Sq.m., 1 Bedrooms, …

Параметры недвижимости в периферийная единица Самос, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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