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Купить недвижимость в периферийная единица Самос, Греция

Municipality of Eastern Samos
4
Municipality of Western Samos
4
Municipal Unit of Karlovasi
4
Самос
2
Neo Karlovasi
1
9 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Кокарион, Греция
Квартира 3 спальни
Кокарион, Греция
1 ванных комнат 115 м²
€ 200,000
Metamorfosi north of athens, Bofilia area: Opportunity apartment of 115 sq.m. 1st floor corn…
Дом 10 спаленв периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 10 спален
периферия Северные Эгейские острова, Греция
11 Количество комнат 707 м²
€ 1,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 707 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 3 спа…
Квартира 2 спальнив Кокарион, Греция
Квартира 2 спальни
Кокарион, Греция
1 ванных комнат 83 м²
€ 200,000
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens North: Metamorfosis 83 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bat…
Коттедж 5 спаленв Kontakeika, Греция
Коттедж 5 спален
Kontakeika, Греция
3 ванных комнат 225 м²
€ 200,000
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens South: Agios Dimitrios - 225 Sq.m., 5 Bedr…
Квартира 2 спальнив Kontakeika, Греция
Квартира 2 спальни
Kontakeika, Греция
1 ванных комнат 65 м²
€ 165,000
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens South: Agios Dimitrios 65 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 …
Квартира 1 спальняв Kontakeika, Греция
Квартира 1 спальня
Kontakeika, Греция
1 ванных комнат 80 м²
€ 82,000
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens South: Agios Dimitrios - 80 Sq.m., 1 Bedrooms, …
Дом 4 спальнив Neo Karlovasi, Греция
Дом 4 спальни
Neo Karlovasi, Греция
3 ванных комнат 260 м²
€ 700,000
Код недвижимости: 1453 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, Дом общей площадью 260 кв.м, 2 уровня Карловас…
Коттедж 3 спальнив Paleokastro, Греция
Коттедж 3 спальни
Paleokastro, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из гос…
Вилла 10 спаленв Самос, Греция
Вилла 10 спален
Самос, Греция
11 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 707 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 3 спа…

Параметры недвижимости в периферийная единица Самос, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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