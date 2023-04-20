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Купить недвижимость в Саламин, Греция

1 объект найдено
Дом 1 спальняв Саламин, Греция
Дом 1 спальня
Саламин, Греция
74 м²
€ 34,000
Код недвижимости: 1304 - ПРОДАЕТСЯ 1 Спальня, Дом общей площадью 74 кв.м, на первом этаже Sa…
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