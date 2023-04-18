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Купить недвижимость с видом на горы в периферийная единица Родопи, Греция

Комотини
4
дим Комотини
4
2 объекта найдено
Вилла 8 спаленв Roditis, Греция
Вилла 8 спален
Roditis, Греция
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 2-этажная вилла площадью 260 кв.м в Комотини. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
Вилла 5 спаленв Maroneia, Греция
Вилла 5 спален
Maroneia, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 2-этажная вилла площадью 290 кв.м во Фракии. Первый этаж состоит из 3 спальных ком…

Параметры недвижимости в периферийная единица Родопи, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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