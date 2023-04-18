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Купить квартиру в периферийная единица Родопи, Греция

Комотини
2
дим Комотини
2
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2 объекта найдено
Квартира 2 спальнив дим Комотини, Греция
Квартира 2 спальни
дим Комотини, Греция
1 ванных комнат
€ 54,000
Квартира общей площадью 94 кв.м. который расположен на первом этаже. Он имеет две спальни, г…
Квартира 3 спальнив Adriani, Греция
Квартира 3 спальни
Adriani, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 500,000
Продается квартира площадью 205 кв.м во Фракии. Квартира расположена на втором этаже и состо…

Параметры недвижимости в периферийная единица Родопи, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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