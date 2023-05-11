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Жильё с бассейном в Родос, Греция

Ялиссос
5
7 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Критика, Греция
Вилла 4 спальни
Критика, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Коттедж 5 спален в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 720,000
Вилла 6 спален в Афанду, Греция
Вилла 6 спален
Афанду, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Вилла 7 спален в Municipality of Rhodes, Греция
Вилла 7 спален
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,850,000
Вилла 4 спальни в Фалираки, Греция
Вилла 4 спальни
Фалираки, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,450,000
Вилла 5 спален в Municipality of Rhodes, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Вилла 1 комната в Koskinou, Греция
Вилла 1 комната
Koskinou, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
€ 2,500,000

Параметры недвижимости в Родос, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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