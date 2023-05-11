Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейских островов
  4. периферия Южные Эгейские острова
  5. Municipality of Rhodes
  6. Коттеджи

Коттеджи с бассейном в Родос, Греция

Ялиссос
3
Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 5 спален в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 720,000

Параметры недвижимости в Родос, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти