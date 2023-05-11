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Коттеджи в Родос, Греция

Ялиссос
3
Коттедж В архив
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17 объектов найдено
Коттедж 9 спален в Критика, Греция
Коттедж 9 спален
Критика, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 630,000
Коттедж 2 спальни в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 265,000
Коттедж 4 спальни в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 580,000
Коттедж 2 спальни в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 265,000
Коттедж 5 спален в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 720,000
Коттедж 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 280,000
Коттедж 3 спальни в Критика, Греция
Коттедж 3 спальни
Критика, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Коттедж 1 спальня в Критика, Греция
Коттедж 1 спальня
Критика, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 110,000
Коттедж 5 спален в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 370,000
Коттедж 4 спальни в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 700,000
Коттедж 5 спален в Ялиссос, Греция
Коттедж 5 спален
Ялиссос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 130,000
Коттедж 2 спальни в Ялиссос, Греция
Коттедж 2 спальни
Ялиссос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 450,000
Коттедж 2 спальни в Kiotari, Греция
Коттедж 2 спальни
Kiotari, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 350,000
Коттедж 5 спален в Ялиссос, Греция
Коттедж 5 спален
Ялиссос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 500,000
Коттедж 2 спальни в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 230,000
Коттедж 4 спальни в Кремасти, Греция
Коттедж 4 спальни
Кремасти, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 600,000
Коттедж 4 спальни в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 400,000

Параметры недвижимости в Родос, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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