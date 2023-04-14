Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейских островов
  4. периферия Южные Эгейские острова
  5. Таунхаусы

Купить таунхаус с бассейном в периферийная единица Родос, Греция

Municipality of Rhodes
2
Родос
2
Таунхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 8 спаленв Лехена, Греция
Вилла 8 спален
Лехена, Греция
14 Количество комнат Количество этажей 3
€ 355,583
Продается 3-этажная вилла площадью 290 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
Квартира 3 спальнив Nea Efesos, Греция
Квартира 3 спальни
Nea Efesos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 191,620
Продается квартира площадью 129 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…
Таунхаус 2 спальнив gerakine, Греция
Таунхаус 2 спальни
gerakine, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 444,479
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Вилла 1 комнатав Gerani, Греция
Вилла 1 комната
Gerani, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 770,430
Продаётся вилла в живописном месте острова Крит. Первый этаж правого и левого корпуса здания…
Квартира 2 спальнив alimos, Греция
Квартира 2 спальни
alimos, Греция
1 ванных комнат 100 м²
€ 348,273
Ilioupoli south of Athens Astinomika - Panorama in an excellent 3-apartment building with ga…
Квартира 1 спальняв Торони, Греция
Квартира 1 спальня
Торони, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 108,650
Продается квартира площадью 45 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Квартира 3 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 474,111
Продается квартира площадью 236 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Коттедж 3 комнатыв Kanakades, Греция
Коттедж 3 комнаты
Kanakades, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 88,896
Продается 0-этажный коттедж площадью 72 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на го…
Коттедж 2 спальнив Kardia, Греция
Коттедж 2 спальни
Kardia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 177,792
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Салониках на стадии строительства. Цокольный…
Коттедж 3 спальнив Афины, Греция
Коттедж 3 спальни
Афины, Греция
2 ванных комнат 310 м²
€ 450,000
For Sale -- Residential Detached house  -- East Attica: Drosia 310 Sq.m., 3 Bedrooms, 2 Bath…
Дом 3 спальнив Siviri, Греция
Дом 3 спальни
Siviri, Греция
3 Количество комнат 130 м² -1 Этаж
€ 500,000
Sani ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 130 m2, 3 Уровни, П…
Вилла 4 комнатыв Nauplion, Греция
Вилла 4 комнаты
Nauplion, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 247 м²
Цена по запросу
Property Code: 1721 - House FOR SALE in Nafplio Karathona for €800.000 . This 247 sq. m. fur…

Параметры недвижимости в периферийная единица Родос, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти