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Купить таунхаус с видом на горы в периферийная единица Родос, Греция

Municipality of Rhodes
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Родос
2
Таунхаус В архив
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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Rhodes, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Родос. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…

Параметры недвижимости в периферийная единица Родос, Греция

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