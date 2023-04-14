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Купить недвижимость с видом на горы в периферийная единица Родос, Греция

Municipality of Rhodes
40
Родос
38
Ялиссос
6
Линдос
1
61 объект найдено
Дом 6 спаленв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 6 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
7 Количество комнат 350 м²
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Дом 1 комнатав периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 1 комната
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1 Количество комнат 600 м²
€ 2,500,000
Предлагаем на продажу элегантную 3-х этажную виллу с четырьмя меблированными роскошными комн…
Дом 5 спаленв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 5 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
7 Количество комнат 480 м²
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 480 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Домв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом
периферия Южные Эгейские острова, Греция
343 м²
€ 680,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 343 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики на стад…
Дом 3 спальнив периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
4 Количество комнат 274 м²
€ 770,000
Продается 3-этажная вилла площадью 274 кв.м на острове Родос. Цокольный этаж состоит из одно…
Дом 3 спальнив периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
150 м²
€ 315,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
Дом 4 спальнив периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
6 Количество комнат 600 м²
€ 1,450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Дом 3 спальнив периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
4 Количество комнат 170 м² Количество этажей 3
€ 330,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Родос. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…
Дом 4 спальнив периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
160 м²
€ 400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной…
Дом 4 спальнив периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
200 м²
€ 600,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Родос. Коттедж состоит из 4 спальны…
Дом 2 спальнив периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 2 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
120 м²
€ 400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
Дом 2 спальнив периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 2 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
100 м²
€ 500,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттед…
Дом 5 спаленв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 5 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
270 м²
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из 3 спа…
Дом 3 спальнив периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
210 м²
€ 300,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гости…
Дом 4 спальнив периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
5 Количество комнат 274 м²
€ 1,800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 274 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Дом 2 спальнив периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 2 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
90 м²
€ 350,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гостин…
Дом 2 спальнив периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 2 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
170 м²
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гости…
Дом 4 спальнив периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
260 м²
€ 700,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Котт…
Дом 7 спаленв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 7 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
8 Количество комнат 440 м²
€ 1,850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Цоколь…
Дом 4 спальнив периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
5 Количество комнат 725 м²
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 725 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Дом 4 спальнив периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
5 Количество комнат 250 м²
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гостино…
Квартира 5 спаленв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Квартира 5 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
6 Количество комнат 230 м²
€ 620,000
Продается дуплекс площадью 230 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Дуплекс распол…
Дом 4 спальнив периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
6 Количество комнат 240 м²
€ 400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Родос. Цокольный этаж состоит из одно…
Дом 5 спаленв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 5 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
6 Количество комнат 420 м²
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 420 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Дом 5 спаленв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 5 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
420 м²
€ 720,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 420 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Перв…
Дом 4 спальнив периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
5 Количество комнат 160 м²
€ 380,000
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Дом 9 спаленв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 9 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
380 м²
€ 630,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из 3 спа…
Дом 5 спаленв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 5 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
8 Количество комнат 800 м²
€ 3,300,000
Продается 2-этажная вилла площадью 800 кв.м на острове Родос. Цокольный этаж состоит из одно…
Дом 2 спальнив периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 2 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
3 Количество комнат 77 м² Количество этажей 2
€ 340,000
Продается таунхаус площадью 77 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
Дом 2 спальнив периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 2 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
3 Количество комнат 77 м² Количество этажей 2
€ 340,000
Продается таунхаус площадью 77 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…

Параметры недвижимости в периферийная единица Родос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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