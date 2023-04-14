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Греция
Эгейских островов
периферия Южные Эгейские острова
Дома
Купить дом с видом на горы в периферийная единица Родос, Греция
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59 объектов найдено
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Дом 6 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
7 Количество комнат
350 м²
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Дом 1 комната
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1 Количество комнат
600 м²
€ 2,500,000
Предлагаем на продажу элегантную 3-х этажную виллу с четырьмя меблированными роскошными комн…
Дом 5 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
7 Количество комнат
480 м²
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 480 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Дом
периферия Южные Эгейские острова, Греция
343 м²
€ 680,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 343 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики на стад…
Дом 3 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
4 Количество комнат
274 м²
€ 770,000
Продается 3-этажная вилла площадью 274 кв.м на острове Родос. Цокольный этаж состоит из одно…
Дом 3 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
150 м²
€ 315,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
6 Количество комнат
600 м²
€ 1,450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Дом 3 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
4 Количество комнат
170 м²
Количество этажей 3
€ 330,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Родос. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…
Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
160 м²
€ 400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной…
Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
200 м²
€ 600,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Родос. Коттедж состоит из 4 спальны…
Дом 2 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
120 м²
€ 400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
Дом 2 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
100 м²
€ 500,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттед…
Дом 5 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
270 м²
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из 3 спа…
Дом 3 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
210 м²
€ 300,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гости…
Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
5 Количество комнат
274 м²
€ 1,800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 274 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Дом 2 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
90 м²
€ 350,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гостин…
Дом 2 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
170 м²
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гости…
Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
260 м²
€ 700,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Котт…
Дом 7 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
8 Количество комнат
440 м²
€ 1,850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Цоколь…
Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
5 Количество комнат
725 м²
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 725 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
5 Количество комнат
250 м²
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гостино…
Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
6 Количество комнат
240 м²
€ 400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Родос. Цокольный этаж состоит из одно…
Дом 5 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
6 Количество комнат
420 м²
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 420 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Дом 5 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
420 м²
€ 720,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 420 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Перв…
Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
5 Количество комнат
160 м²
€ 380,000
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Дом 9 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
380 м²
€ 630,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из 3 спа…
Дом 5 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
8 Количество комнат
800 м²
€ 3,300,000
Продается 2-этажная вилла площадью 800 кв.м на острове Родос. Цокольный этаж состоит из одно…
Дом 2 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
3 Количество комнат
77 м²
Количество этажей 2
€ 340,000
Продается таунхаус площадью 77 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
Дом 2 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
3 Количество комнат
77 м²
Количество этажей 2
€ 340,000
Продается таунхаус площадью 77 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
Дом 2 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
3 Количество комнат
78 м²
Количество этажей 2
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
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