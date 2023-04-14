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Купить коттедж с бассейном в периферийная единица Родос, Греция

Municipality of Rhodes
20
Родос
19
Ялиссос
4
Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 5 спаленв Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Rhodes, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 720,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 420 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Перв…

Параметры недвижимости в периферийная единица Родос, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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