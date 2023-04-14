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Купить коттедж с видом на море в периферийная единица Родос, Греция

Municipality of Rhodes
20
Родос
19
Ялиссос
4
Коттедж В архив
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6 объектов найдено
Коттедж 9 спаленв Критика, Греция
Коттедж 9 спален
Критика, Греция
12 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 630,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из 3 спа…
Коттедж 2 спальнив Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Родос. Коттедж состоит из 2 спальны…
Коттедж 3 спальнив Фанес, Греция
Коттедж 3 спальни
Фанес, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 133 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из 2 спа…
Коттедж 1 комнатав Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
На стадии строительства. Цокольный этаж 120 кв.м предполагает одну или две квартиры с отдель…
Коттедж 2 спальнив Kiotari, Греция
Коттедж 2 спальни
Kiotari, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 5 спаленв Ялиссос, Греция
Коттедж 5 спален
Ялиссос, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из 3 спа…

Параметры недвижимости в периферийная единица Родос, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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