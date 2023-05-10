Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в периферийная единица Ретимни, Греция

Ретимнон
7
Таунхаус В архив
Очистить
7 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Chamalevri, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Chamalevri, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 530,000
Таунхаус 3 спальни в Xiro Chorio, Греция
Таунхаус 3 спальни
Xiro Chorio, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 220,000
Таунхаус 2 спальни в Xiro Chorio, Греция
Таунхаус 2 спальни
Xiro Chorio, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 360,000
Таунхаус 2 спальни в Adele, Греция
Таунхаус 2 спальни
Adele, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 185,000
Таунхаус 1 комната в Skaleta, Греция
Таунхаус 1 комната
Skaleta, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 395,000
Таунхаус 4 спальни в Adele, Греция
Таунхаус 4 спальни
Adele, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 380,000
Таунхаус 4 спальни в Сфакаки, Греция
Таунхаус 4 спальни
Сфакаки, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 310,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Ретимни, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти