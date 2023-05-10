Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит

Жильё с видом на горы в периферийная единица Ретимни, Греция

Ретимнон
84
Agios Vasileios Municipality
5
35 объектов найдено
Вилла 5 спален в Pigi, Греция
Вилла 5 спален
Pigi, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 400,000
Квартира 2 спальни в Ретимнон, Греция
Квартира 2 спальни
Ретимнон, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€ 140,000
Дом 3 спальни в Ретимнон, Греция
Дом 3 спальни
Ретимнон, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Количество этажей 1
€ 88,000
Вилла 3 спальни в Ретимнон, Греция
Вилла 3 спальни
Ретимнон, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 3
€ 450,000
Вилла 6 комнат в Элеуферна, Греция
Вилла 6 комнат
Элеуферна, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 1
€ 599,000
Вилла 1 комната в Сфакаки, Греция
Вилла 1 комната
Сфакаки, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Вилла 6 спален в Xiro Chorio, Греция
Вилла 6 спален
Xiro Chorio, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
€ 1,000,000
Вилла 8 спален в Skaleta, Греция
Вилла 8 спален
Skaleta, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Таунхаус 2 спальни в Xiro Chorio, Греция
Таунхаус 2 спальни
Xiro Chorio, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 360,000
Коттедж 7 спален в Xiro Chorio, Греция
Коттедж 7 спален
Xiro Chorio, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 1,625,000
Вилла 6 спален в Kato Valsamonero, Греция
Вилла 6 спален
Kato Valsamonero, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Коттедж 6 спален в Принес, Греция
Коттедж 6 спален
Принес, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 500,000
Коттедж 3 спальни в Xiro Chorio, Греция
Коттедж 3 спальни
Xiro Chorio, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 395,000
Вилла 5 спален в Adele, Греция
Вилла 5 спален
Adele, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 490,000
Вилла 1 комната в Agios Kostantinos, Греция
Вилла 1 комната
Agios Kostantinos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 480,000
Коттедж 3 спальни в Viranepiskopi, Греция
Коттедж 3 спальни
Viranepiskopi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 600,000
Вилла 5 спален в Ghouledhiana, Греция
Вилла 5 спален
Ghouledhiana, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 490,000
Вилла 4 спальни в Xiro Chorio, Греция
Вилла 4 спальни
Xiro Chorio, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 900,000
Коттедж 3 спальни в Меламбес, Греция
Коттедж 3 спальни
Меламбес, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 400,000
Коттедж 2 спальни в Gonia, Греция
Коттедж 2 спальни
Gonia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 300,000
Вилла 5 спален в Ретимнон, Греция
Вилла 5 спален
Ретимнон, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Коттедж 3 спальни в Gerani, Греция
Коттедж 3 спальни
Gerani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 300,000
Таунхаус 2 спальни в Adele, Греция
Таунхаус 2 спальни
Adele, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 185,000
Коттедж 3 спальни в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 260,000
Вилла 5 спален в Xiro Chorio, Греция
Вилла 5 спален
Xiro Chorio, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,900,000
Таунхаус 1 комната в Skaleta, Греция
Таунхаус 1 комната
Skaleta, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 395,000
Коттедж 4 спальни в Kato Valsamonero, Греция
Коттедж 4 спальни
Kato Valsamonero, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 310,000
Квартира 3 спальни в Ретимнон, Греция
Квартира 3 спальни
Ретимнон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 440,000
Таунхаус 4 спальни в Сфакаки, Греция
Таунхаус 4 спальни
Сфакаки, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 310,000
Таунхаус 4 спальни в Adele, Греция
Таунхаус 4 спальни
Adele, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 380,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Ретимни, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти