ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
9
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Крит
периферия Крит
Дома
Дома с видом на море в периферийная единица Ретимни, Греция
Ретимнон
70
Agios Vasileios Municipality
5
Дом
Очистить
34 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Вилла 5 спален
Pigi, Греция
7
4
1
€ 400,000
Вилла 4 спальни
Ретимнон, Греция
4
3
309 м²
3
€ 590,000
Вилла 3 спальни
Ретимнон, Греция
3
2
158 м²
3
€ 450,000
Дом 4 спальни
Ретимнон, Греция
4
3
206 м²
3
€ 400,000
Вилла 6 комнат
Элеуферна, Греция
6
1
€ 599,000
Таунхаус 4 комнаты
Chamalevri, Греция
4
1
€ 530,000
Вилла 1 комната
Сфакаки, Греция
1
1
€ 1,000,000
Вилла 6 спален
Xiro Chorio, Греция
8
6
3
€ 1,000,000
Вилла 8 спален
Skaleta, Греция
10
2
1
€ 1,100,000
Таунхаус 2 спальни
Xiro Chorio, Греция
3
2
1
€ 360,000
Коттедж 7 спален
Xiro Chorio, Греция
8
4
2
€ 1,625,000
Вилла 4 спальни
Виоли Хараки, Греция
6
2
1
€ 650,000
Коттедж 6 спален
Принес, Греция
8
3
1
€ 500,000
Коттедж 3 спальни
Xiro Chorio, Греция
4
1
1
€ 395,000
Вилла 5 спален
Adele, Греция
8
3
1
€ 490,000
Вилла 1 комната
Agios Kostantinos, Греция
1
1
€ 480,000
Коттедж 3 спальни
Viranepiskopi, Греция
4
2
1
€ 600,000
Коттедж 4 спальни
Ретимнон, Греция
6
4
1
€ 750,000
Коттедж 3 спальни
Меламбес, Греция
4
2
1
€ 400,000
Вилла 5 спален
Ретимнон, Греция
6
2
1
€ 1,300,000
Коттедж 3 спальни
Gerani, Греция
4
1
1
€ 300,000
Вилла 9 комнат
Agia Paraskevi, Греция
9
2
€ 1,400,000
Вилла 3 спальни
Виоли Хараки, Греция
5
2
1
€ 400,000
Вилла 3 спальни
Виоли Хараки, Греция
5
2
1
€ 400,000
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
5
2
1
€ 260,000
Коттедж 4 спальни
периферия Крит, Греция
5
3
1
€ 1,500,000
Вилла 5 спален
Сфакаки, Греция
7
2
1
€ 690,000
Вилла 5 спален
Xiro Chorio, Греция
6
4
1
€ 1,900,000
Таунхаус 1 комната
Skaleta, Греция
1
1
€ 395,000
Таунхаус 4 спальни
Сфакаки, Греция
5
2
1
€ 310,000
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в периферийная единица Ретимни, Греция
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты