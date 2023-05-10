Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. Дома

Дома в периферийная единица Ретимни, Греция

Ретимнон
70
Agios Vasileios Municipality
5
78 объектов найдено
Дом 5 спален в Chamalevri, Греция
Дом 5 спален
Chamalevri, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
€ 1,500,000
Дом 3 спальни в Skaleta, Греция
Дом 3 спальни
Skaleta, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 830,000
Дом 4 спальни в Ретимнон, Греция
Дом 4 спальни
Ретимнон, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
€ 220,000
Вилла 5 спален в Pigi, Греция
Вилла 5 спален
Pigi, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 400,000
Дом 2 спальни в Ретимнон, Греция
Дом 2 спальни
Ретимнон, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Количество этажей 3
€ 199,000
Дом в Ретимнон, Греция
Дом
Ретимнон, Греция
Площадь 219 м²
€ 185,000
Дом 2 спальни в Ретимнон, Греция
Дом 2 спальни
Ретимнон, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
Количество этажей 1
€ 80,000
Дом 3 спальни в Ретимнон, Греция
Дом 3 спальни
Ретимнон, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 147 м²
€ 92,000
Дом в Ретимнон, Греция
Дом
Ретимнон, Греция
Площадь 253 м²
Количество этажей 2
€ 80,000
Дом 3 спальни в Ретимнон, Греция
Дом 3 спальни
Ретимнон, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Количество этажей 1
€ 88,000
Вилла 4 спальни в Ретимнон, Греция
Вилла 4 спальни
Ретимнон, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 309 м²
Количество этажей 3
€ 590,000
Вилла 3 спальни в Ретимнон, Греция
Вилла 3 спальни
Ретимнон, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 3
€ 450,000
Дом 4 спальни в Ретимнон, Греция
Дом 4 спальни
Ретимнон, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Количество этажей 3
€ 400,000
Дом 3 спальни в Элеуферна, Греция
Дом 3 спальни
Элеуферна, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 360,000
Дом 3 спальни в Roussospiti, Греция
Дом 3 спальни
Roussospiti, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
€ 535,000
Дом 3 спальни в Арьируполис, Греция
Дом 3 спальни
Арьируполис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 380,000
Дом 3 спальни в Арьируполис, Греция
Дом 3 спальни
Арьируполис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 380,000
Дом 3 спальни в Арьируполис, Греция
Дом 3 спальни
Арьируполис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 380,000
Вилла 6 комнат в Элеуферна, Греция
Вилла 6 комнат
Элеуферна, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 1
€ 599,000
Дом в Сфакаки, Греция
Дом
Сфакаки, Греция
€ 700,000
Дом 2 спальни в Agios Dimitrios, Греция
Дом 2 спальни
Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
€ 220,000
Дом 2 спальни в Agios Dimitrios, Греция
Дом 2 спальни
Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
€ 250,000
Дом 3 спальни в Adele, Греция
Дом 3 спальни
Adele, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€ 180,000
Вилла 2 спальни в Maroulas, Греция
Вилла 2 спальни
Maroulas, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 340 м²
€ 275,000
Дом 3 спальни в Плакиас, Греция
Дом 3 спальни
Плакиас, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 5 508 м²
€ 240,000
Дом 4 спальни в Chamalevri, Греция
Дом 4 спальни
Chamalevri, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
€ 1,000,000
Дом 4 спальни в Chamalevri, Греция
Дом 4 спальни
Chamalevri, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
€ 495,000
Дом 4 спальни в Moundros, Греция
Дом 4 спальни
Moundros, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€ 590,000
Таунхаус 4 комнаты в Chamalevri, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Chamalevri, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 530,000
Вилла 1 комната в Сфакаки, Греция
Вилла 1 комната
Сфакаки, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,000,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Ретимни, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти