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Коттеджи с бассейном в периферийная единица Ретимни, Греция

Ретимнон
15
Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Сфакаки, Греция
Коттедж 2 спальни
Сфакаки, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 235,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Ретимни, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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