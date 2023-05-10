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Коттеджи с видом на море в периферийная единица Ретимни, Греция

Ретимнон
15
Коттедж В архив
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10 объектов найдено
Коттедж 7 спален в Xiro Chorio, Греция
Коттедж 7 спален
Xiro Chorio, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 1,625,000
Коттедж 6 спален в Принес, Греция
Коттедж 6 спален
Принес, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 500,000
Коттедж 3 спальни в Xiro Chorio, Греция
Коттедж 3 спальни
Xiro Chorio, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 395,000
Коттедж 3 спальни в Viranepiskopi, Греция
Коттедж 3 спальни
Viranepiskopi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 600,000
Коттедж 4 спальни в Ретимнон, Греция
Коттедж 4 спальни
Ретимнон, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 750,000
Коттедж 3 спальни в Меламбес, Греция
Коттедж 3 спальни
Меламбес, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 400,000
Коттедж 3 спальни в Gerani, Греция
Коттедж 3 спальни
Gerani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 300,000
Коттедж 3 спальни в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 260,000
Коттедж 4 спальни в периферия Крит, Греция
Коттедж 4 спальни
периферия Крит, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Коттедж 2 спальни в Сфакаки, Греция
Коттедж 2 спальни
Сфакаки, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 235,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Ретимни, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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