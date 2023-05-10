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Квартиры с видом на море в периферийная единица Ретимни, Греция

Ретимнон
14
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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Ретимнон, Греция
Квартира 3 спальни
Ретимнон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 5/1
€ 360,000
Квартира 2 спальни в Ретимнон, Греция
Квартира 2 спальни
Ретимнон, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
€ 180,000
Квартира 3 спальни в Ретимнон, Греция
Квартира 3 спальни
Ретимнон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 440,000
Квартира 4 спальни в Adele, Греция
Квартира 4 спальни
Adele, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/1
€ 170,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Ретимни, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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