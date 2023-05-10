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Квартиры в периферийная единица Ретимни, Греция

Ретимнон
14
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15 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Ретимнон, Греция
Квартира 3 спальни
Ретимнон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 5/1
€ 360,000
Квартира 2 спальни в Ретимнон, Греция
Квартира 2 спальни
Ретимнон, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€ 140,000
Квартира 2 спальни в Ретимнон, Греция
Квартира 2 спальни
Ретимнон, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
€ 340,000
Квартира 1 спальня в Ретимнон, Греция
Квартира 1 спальня
Ретимнон, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 92,000
Квартира 2 спальни в Ретимнон, Греция
Квартира 2 спальни
Ретимнон, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
€ 180,000
Квартира 2 спальни в Agios Dimitrios, Греция
Квартира 2 спальни
Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
€ 125,000
Квартира 1 спальня в Agios Dimitrios, Греция
Квартира 1 спальня
Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 1
€ 46,000
Квартира 1 спальня в Xiro Chorio, Греция
Квартира 1 спальня
Xiro Chorio, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 55,000
Квартира 3 спальни в Ретимнон, Греция
Квартира 3 спальни
Ретимнон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 190,000
Квартира 1 комната в Ретимнон, Греция
Квартира 1 комната
Ретимнон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 55,000
Квартира 4 спальни в Ретимнон, Греция
Квартира 4 спальни
Ретимнон, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 189 м²
€ 350,000
Квартира 3 спальни в периферия Крит, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Крит, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 267,000
Квартира 3 спальни в Ретимнон, Греция
Квартира 3 спальни
Ретимнон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 440,000
Квартира 1 комната в Adele, Греция
Квартира 1 комната
Adele, Греция
Комнаты 1
Этаж 1/1
€ 120,000
Квартира 4 спальни в Adele, Греция
Квартира 4 спальни
Adele, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/1
€ 170,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Ретимни, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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