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Realting.com
Греция
Крит
периферия Крит
Жильё в периферийная единица Ретимни, Греция
Ретимнон
84
Agios Vasileios Municipality
5
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93 объекта найдено
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Дом 5 спален
Chamalevri, Греция
5
6
€ 1,500,000
Дом 3 спальни
Skaleta, Греция
3
2
€ 830,000
Квартира 3 спальни
Ретимнон, Греция
4
2
5/1
€ 360,000
Дом 4 спальни
Ретимнон, Греция
4
2
€ 220,000
Вилла 5 спален
Pigi, Греция
7
4
1
€ 400,000
Квартира 2 спальни
Ретимнон, Греция
2
1
85 м²
€ 140,000
Дом 2 спальни
Ретимнон, Греция
2
2
139 м²
3
€ 199,000
Квартира 2 спальни
Ретимнон, Греция
2
1
110 м²
1
€ 340,000
Дом
Ретимнон, Греция
219 м²
€ 185,000
Дом 2 спальни
Ретимнон, Греция
2
1
204 м²
1
€ 80,000
Дом 3 спальни
Ретимнон, Греция
3
1
147 м²
€ 92,000
Дом
Ретимнон, Греция
253 м²
2
€ 80,000
Дом 3 спальни
Ретимнон, Греция
3
2
141 м²
1
€ 88,000
Вилла 4 спальни
Ретимнон, Греция
4
3
309 м²
3
€ 590,000
Квартира 1 спальня
Ретимнон, Греция
2
1
50 м²
€ 92,000
Вилла 3 спальни
Ретимнон, Греция
3
2
158 м²
3
€ 450,000
Дом 4 спальни
Ретимнон, Греция
4
3
206 м²
3
€ 400,000
Квартира 2 спальни
Ретимнон, Греция
2
1
€ 180,000
Квартира 2 спальни
Agios Dimitrios, Греция
2
1
2
€ 125,000
Дом 3 спальни
Элеуферна, Греция
3
3
€ 360,000
Дом 3 спальни
Roussospiti, Греция
3
4
€ 535,000
Дом 3 спальни
Арьируполис, Греция
3
3
€ 380,000
Дом 3 спальни
Арьируполис, Греция
3
3
€ 380,000
Дом 3 спальни
Арьируполис, Греция
3
3
€ 380,000
Вилла 6 комнат
Элеуферна, Греция
6
1
€ 599,000
Дом
Сфакаки, Греция
€ 700,000
Дом 2 спальни
Agios Dimitrios, Греция
2
1
€ 220,000
Дом 2 спальни
Agios Dimitrios, Греция
2
1
€ 250,000
Квартира 1 спальня
Agios Dimitrios, Греция
1
€ 46,000
Дом 3 спальни
Adele, Греция
3
1
105 м²
€ 180,000
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Параметры недвижимости в периферийная единица Ретимни, Греция
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