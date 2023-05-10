Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит

Жильё в периферийная единица Ретимни, Греция

Ретимнон
84
Agios Vasileios Municipality
5
93 объекта найдено
Дом 5 спален в Chamalevri, Греция
Дом 5 спален
Chamalevri, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
€ 1,500,000
Дом 3 спальни в Skaleta, Греция
Дом 3 спальни
Skaleta, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 830,000
Квартира 3 спальни в Ретимнон, Греция
Квартира 3 спальни
Ретимнон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 5/1
€ 360,000
Дом 4 спальни в Ретимнон, Греция
Дом 4 спальни
Ретимнон, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
€ 220,000
Вилла 5 спален в Pigi, Греция
Вилла 5 спален
Pigi, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 400,000
Квартира 2 спальни в Ретимнон, Греция
Квартира 2 спальни
Ретимнон, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€ 140,000
Дом 2 спальни в Ретимнон, Греция
Дом 2 спальни
Ретимнон, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Количество этажей 3
€ 199,000
Квартира 2 спальни в Ретимнон, Греция
Квартира 2 спальни
Ретимнон, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
€ 340,000
Дом в Ретимнон, Греция
Дом
Ретимнон, Греция
Площадь 219 м²
€ 185,000
Дом 2 спальни в Ретимнон, Греция
Дом 2 спальни
Ретимнон, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
Количество этажей 1
€ 80,000
Дом 3 спальни в Ретимнон, Греция
Дом 3 спальни
Ретимнон, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 147 м²
€ 92,000
Дом в Ретимнон, Греция
Дом
Ретимнон, Греция
Площадь 253 м²
Количество этажей 2
€ 80,000
Дом 3 спальни в Ретимнон, Греция
Дом 3 спальни
Ретимнон, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Количество этажей 1
€ 88,000
Вилла 4 спальни в Ретимнон, Греция
Вилла 4 спальни
Ретимнон, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 309 м²
Количество этажей 3
€ 590,000
Квартира 1 спальня в Ретимнон, Греция
Квартира 1 спальня
Ретимнон, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 92,000
Вилла 3 спальни в Ретимнон, Греция
Вилла 3 спальни
Ретимнон, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 3
€ 450,000
Дом 4 спальни в Ретимнон, Греция
Дом 4 спальни
Ретимнон, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Количество этажей 3
€ 400,000
Квартира 2 спальни в Ретимнон, Греция
Квартира 2 спальни
Ретимнон, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
€ 180,000
Квартира 2 спальни в Agios Dimitrios, Греция
Квартира 2 спальни
Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
€ 125,000
Дом 3 спальни в Элеуферна, Греция
Дом 3 спальни
Элеуферна, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 360,000
Дом 3 спальни в Roussospiti, Греция
Дом 3 спальни
Roussospiti, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
€ 535,000
Дом 3 спальни в Арьируполис, Греция
Дом 3 спальни
Арьируполис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 380,000
Дом 3 спальни в Арьируполис, Греция
Дом 3 спальни
Арьируполис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 380,000
Дом 3 спальни в Арьируполис, Греция
Дом 3 спальни
Арьируполис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 380,000
Вилла 6 комнат в Элеуферна, Греция
Вилла 6 комнат
Элеуферна, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 1
€ 599,000
Дом в Сфакаки, Греция
Дом
Сфакаки, Греция
€ 700,000
Дом 2 спальни в Agios Dimitrios, Греция
Дом 2 спальни
Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
€ 220,000
Дом 2 спальни в Agios Dimitrios, Греция
Дом 2 спальни
Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
€ 250,000
Квартира 1 спальня в Agios Dimitrios, Греция
Квартира 1 спальня
Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 1
€ 46,000
Дом 3 спальни в Adele, Греция
Дом 3 спальни
Adele, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€ 180,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Ретимни, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти