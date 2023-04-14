Купить вилла с видом на море в Ретимнон, Греция

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18 объектов найдено
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Вилла 4 комнаты
Pigi, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается вилла площадью 202 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объект…
Вилла 4 спальни
Ретимнон, Греция
3 ванных комнат
309 м²
Количество этажей 3
€ 590,000
В тихой и живописной деревне Агия Параскеви, всего в 7 км от города Ретимнон, продается вели…
Вилла 3 спальни
Ретимнон, Греция
2 ванных комнат
158 м²
Количество этажей 3
€ 450,000
В комплексе элитных резиденций на продажу эксклюзивно от нашего офиса выставлена впечатляюща…
Вилла 6 комнат
Элеуферна, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 599,000
Продается вилла площадью 260 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
Вилла 1 комната
Сфакаки, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Предлагается на продажу вилла с пятью спальнями, расположенная в Ретимно. Вилла находится вс…
Вилла 6 спален
Xiro Chorio, Греция
8 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 310 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 8 спален
Skaleta, Греция
10 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 4-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 спа…
Вилла 4 спальни
Виоли Хараки, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 4-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Вилла 5 спален
Adele, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 490,000
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 1 комната
Agios Kostantinos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 480,000
Продаётся большой дом общей площадью 383 кв. м. на северном побережье Крита области Ретимно,…
Вилла 5 спален
Ретимнон, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 2-этажная вилла площадью 470 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Вилла 9 комнат
Agia Paraskevi, Греция
9 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 1,400,000
Роскошная резиденция, имеющая собственное 6-луночное поле для гольфа, грунтовый теннисный ко…
Вилла 3 спальни
Виоли Хараки, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 212 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Вилла 3 спальни
Виоли Хараки, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 234 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из гости…
Вилла 5 спален
Сфакаки, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 690,000
Продается 2-этажная вилла площадью 312 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 5 спален
Xiro Chorio, Греция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается 4-этажная вилла площадью 320 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Вилла 2 спальни
Nea Magnisia, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 285,000
Продается 3-этажная вилла площадью 95 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый э…
Вилла 1 комната
Gerani, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Предлагается к продаже вилла в Перфектуре Ретимно. Уникальная каменная вилла площадью 450 м2…
Параметры недвижимости в Ретимнон, Греция
с видом на горы
с бассейном
недорогая
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