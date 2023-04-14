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Купить вилла с видом на горы в Ретимнон, Греция

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12 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Ретимнон, Греция
Вилла 3 спальни
Ретимнон, Греция
2 ванных комнат 158 м² Количество этажей 3
€ 450,000
В комплексе элитных резиденций на продажу эксклюзивно от нашего офиса выставлена впечатляюща…
Вилла 6 комнатв Элеуферна, Греция
Вилла 6 комнат
Элеуферна, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 599,000
Продается вилла площадью 260 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
Вилла 1 комнатав Сфакаки, Греция
Вилла 1 комната
Сфакаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Предлагается на продажу вилла с пятью спальнями, расположенная в Ретимно. Вилла находится вс…
Вилла 6 спаленв Xiro Chorio, Греция
Вилла 6 спален
Xiro Chorio, Греция
8 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 310 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 8 спаленв Skaleta, Греция
Вилла 8 спален
Skaleta, Греция
10 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 4-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 спа…
Вилла 6 спаленв Kato Valsamonero, Греция
Вилла 6 спален
Kato Valsamonero, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Вилла 5 спаленв Adele, Греция
Вилла 5 спален
Adele, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 1 комнатав Agios Kostantinos, Греция
Вилла 1 комната
Agios Kostantinos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 480,000
Продаётся большой дом общей площадью 383 кв. м. на северном побережье Крита области Ретимно,…
Вилла 5 спаленв Ghouledhiana, Греция
Вилла 5 спален
Ghouledhiana, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 4 спальнив Xiro Chorio, Греция
Вилла 4 спальни
Xiro Chorio, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 230 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Вилла 5 спаленв Ретимнон, Греция
Вилла 5 спален
Ретимнон, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 2-этажная вилла площадью 470 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Вилла 5 спаленв Xiro Chorio, Греция
Вилла 5 спален
Xiro Chorio, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается 4-этажная вилла площадью 320 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…

Параметры недвижимости в Ретимнон, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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