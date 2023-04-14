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Купить вилла в Ретимнон, Греция

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23 объекта найдено
Вилла 4 комнатыв Pigi, Греция
Вилла 4 комнаты
Pigi, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается вилла площадью 202 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объект…
Вилла 4 спальнив Ретимнон, Греция
Вилла 4 спальни
Ретимнон, Греция
3 ванных комнат 309 м² Количество этажей 3
€ 590,000
В тихой и живописной деревне Агия Параскеви, всего в 7 км от города Ретимнон, продается вели…
Вилла 3 спальнив Ретимнон, Греция
Вилла 3 спальни
Ретимнон, Греция
2 ванных комнат 158 м² Количество этажей 3
€ 450,000
В комплексе элитных резиденций на продажу эксклюзивно от нашего офиса выставлена впечатляюща…
Вилла 6 комнатв Элеуферна, Греция
Вилла 6 комнат
Элеуферна, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 599,000
Продается вилла площадью 260 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
Вилла 2 спальнив Maroulas, Греция
Вилла 2 спальни
Maroulas, Греция
1 ванных комнат 340 м²
€ 275,000
Код недвижимости: HPS867 - Вилла на продажу в Ретимно Марулас за € 275.000. Это 340 кв. Вилл…
Вилла 1 комнатав Сфакаки, Греция
Вилла 1 комната
Сфакаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Предлагается на продажу вилла с пятью спальнями, расположенная в Ретимно. Вилла находится вс…
Вилла 6 спаленв Agios Dimitrios, Греция
Вилла 6 спален
Agios Dimitrios, Греция
5 ванных комнат 425 м²
€ 1,800,000
Koropi (Agios Dimitrios beach) Erasmos Real Estate recommends a villa of 425sq.m. on a plot …
Вилла 6 спаленв Xiro Chorio, Греция
Вилла 6 спален
Xiro Chorio, Греция
8 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 310 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 8 спаленв Skaleta, Греция
Вилла 8 спален
Skaleta, Греция
10 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 4-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 спа…
Вилла 4 спальнив Виоли Хараки, Греция
Вилла 4 спальни
Виоли Хараки, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 4-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Вилла 6 спаленв Kato Valsamonero, Греция
Вилла 6 спален
Kato Valsamonero, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Вилла 5 спаленв Adele, Греция
Вилла 5 спален
Adele, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 1 комнатав Agios Kostantinos, Греция
Вилла 1 комната
Agios Kostantinos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 480,000
Продаётся большой дом общей площадью 383 кв. м. на северном побережье Крита области Ретимно,…
Вилла 5 спаленв Ghouledhiana, Греция
Вилла 5 спален
Ghouledhiana, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 4 спальнив Xiro Chorio, Греция
Вилла 4 спальни
Xiro Chorio, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 230 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Вилла 5 спаленв Ретимнон, Греция
Вилла 5 спален
Ретимнон, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 2-этажная вилла площадью 470 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Вилла 9 комнатв Agia Paraskevi, Греция
Вилла 9 комнат
Agia Paraskevi, Греция
9 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,400,000
Роскошная резиденция, имеющая собственное 6-луночное поле для гольфа, грунтовый теннисный ко…
Вилла 3 спальнив Виоли Хараки, Греция
Вилла 3 спальни
Виоли Хараки, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 212 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Вилла 3 спальнив Виоли Хараки, Греция
Вилла 3 спальни
Виоли Хараки, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 234 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из гости…
Вилла 5 спаленв Сфакаки, Греция
Вилла 5 спален
Сфакаки, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 690,000
Продается 2-этажная вилла площадью 312 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 5 спаленв Xiro Chorio, Греция
Вилла 5 спален
Xiro Chorio, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается 4-этажная вилла площадью 320 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Вилла 2 спальнив Nea Magnisia, Греция
Вилла 2 спальни
Nea Magnisia, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 285,000
Продается 3-этажная вилла площадью 95 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый э…
Вилла 1 комнатав Gerani, Греция
Вилла 1 комната
Gerani, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Предлагается к продаже вилла в Перфектуре Ретимно. Уникальная каменная вилла площадью 450 м2…

Параметры недвижимости в Ретимнон, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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