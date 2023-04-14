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Купить таунхаус с видом на горы в Ретимнон, Греция

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5 объектов найдено
Таунхаус 2 спальнив Xiro Chorio, Греция
Таунхаус 2 спальни
Xiro Chorio, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Таунхаус 2 спальнив Adele, Греция
Таунхаус 2 спальни
Adele, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 77 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Таунхаус 1 комнатав Skaleta, Греция
Таунхаус 1 комната
Skaleta, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 395,000
Продаються 2 мезонета не далеко от города Ретимно на участке 4100 кв.м, который сочетает в с…
Таунхаус 4 спальнив Adele, Греция
Таунхаус 4 спальни
Adele, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается таунхаус площадью 205 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Таунхаус 4 спальнив Сфакаки, Греция
Таунхаус 4 спальни
Сфакаки, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…

Параметры недвижимости в Ретимнон, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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