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Купить недвижимость с бассейном в Ретимнон, Греция

20 объектов найдено
Вилла 4 комнатыв Pigi, Греция
Вилла 4 комнаты
Pigi, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается вилла площадью 202 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объект…
Дом 2 спальнив Gerani, Греция
Дом 2 спальни
Gerani, Греция
330 м² Количество этажей 2
€ 510,000
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
Дом 2 спальнив Gerani, Греция
Дом 2 спальни
Gerani, Греция
137 м² Количество этажей 2
€ 415,000
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
Дом 2 спальнив Gerani, Греция
Дом 2 спальни
Gerani, Греция
136 м² Количество этажей 2
€ 415,000
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
Дом 2 спальнив Gerani, Греция
Дом 2 спальни
Gerani, Греция
137 м² Количество этажей 2
€ 425,000
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
Дом 3 спальнив Gerani, Греция
Дом 3 спальни
Gerani, Греция
178 м² Количество этажей 2
€ 780,000
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
Дом 3 спальнив Gerani, Греция
Дом 3 спальни
Gerani, Греция
178 м² Количество этажей 2
€ 780,000
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
Вилла 6 комнатв Элеуферна, Греция
Вилла 6 комнат
Элеуферна, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 599,000
Продается вилла площадью 260 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
Вилла 1 комнатав Сфакаки, Греция
Вилла 1 комната
Сфакаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Предлагается на продажу вилла с пятью спальнями, расположенная в Ретимно. Вилла находится вс…
Вилла 6 спаленв Xiro Chorio, Греция
Вилла 6 спален
Xiro Chorio, Греция
8 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 310 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 8 спаленв Skaleta, Греция
Вилла 8 спален
Skaleta, Греция
10 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 4-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 спа…
Вилла 4 спальнив Виоли Хараки, Греция
Вилла 4 спальни
Виоли Хараки, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 4-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Вилла 6 спаленв Kato Valsamonero, Греция
Вилла 6 спален
Kato Valsamonero, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Вилла 5 спаленв Adele, Греция
Вилла 5 спален
Adele, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 5 спаленв Ghouledhiana, Греция
Вилла 5 спален
Ghouledhiana, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 9 комнатв Agia Paraskevi, Греция
Вилла 9 комнат
Agia Paraskevi, Греция
9 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,400,000
Роскошная резиденция, имеющая собственное 6-луночное поле для гольфа, грунтовый теннисный ко…
Вилла 5 спаленв Сфакаки, Греция
Вилла 5 спален
Сфакаки, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 690,000
Продается 2-этажная вилла площадью 312 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 5 спаленв Xiro Chorio, Греция
Вилла 5 спален
Xiro Chorio, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается 4-этажная вилла площадью 320 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Коттедж 2 спальнив Сфакаки, Греция
Коттедж 2 спальни
Сфакаки, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 235,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
Вилла 2 спальнив Nea Magnisia, Греция
Вилла 2 спальни
Nea Magnisia, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 285,000
Продается 3-этажная вилла площадью 95 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый э…

Параметры недвижимости в Ретимнон, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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