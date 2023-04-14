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Купить недвижимость с видом на море в Ретимнон, Греция

42 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Ретимнон, Греция
Квартира 3 спальни
Ретимнон, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 360,000
Продается квартира площадью 117 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на шестом этаже и…
Вилла 4 комнатыв Pigi, Греция
Вилла 4 комнаты
Pigi, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается вилла площадью 202 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объект…
Вилла 4 спальнив Ретимнон, Греция
Вилла 4 спальни
Ретимнон, Греция
3 ванных комнат 309 м² Количество этажей 3
€ 590,000
В тихой и живописной деревне Агия Параскеви, всего в 7 км от города Ретимнон, продается вели…
Вилла 3 спальнив Ретимнон, Греция
Вилла 3 спальни
Ретимнон, Греция
2 ванных комнат 158 м² Количество этажей 3
€ 450,000
В комплексе элитных резиденций на продажу эксклюзивно от нашего офиса выставлена впечатляюща…
Дом 4 спальнив Ретимнон, Греция
Дом 4 спальни
Ретимнон, Греция
3 ванных комнат 206 м² Количество этажей 3
€ 400,000
В нескольких километрах от центра города, на равнине Пиджано, в местечке "Папида",…
Квартира 2 спальнив Ретимнон, Греция
Квартира 2 спальни
Ретимнон, Греция
1 ванных комнат
€ 180,000
Панормо - это приморский поселок, который ежегодно привлекает туристов со всего мира. Он так…
Дом 2 спальнив Gerani, Греция
Дом 2 спальни
Gerani, Греция
330 м² Количество этажей 2
€ 510,000
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
Дом 2 спальнив Gerani, Греция
Дом 2 спальни
Gerani, Греция
137 м² Количество этажей 2
€ 415,000
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
Дом 2 спальнив Gerani, Греция
Дом 2 спальни
Gerani, Греция
136 м² Количество этажей 2
€ 415,000
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
Дом 2 спальнив Gerani, Греция
Дом 2 спальни
Gerani, Греция
137 м² Количество этажей 2
€ 425,000
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
Дом 3 спальнив Gerani, Греция
Дом 3 спальни
Gerani, Греция
178 м² Количество этажей 2
€ 780,000
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
Дом 3 спальнив Gerani, Греция
Дом 3 спальни
Gerani, Греция
178 м² Количество этажей 2
€ 780,000
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
Вилла 6 комнатв Элеуферна, Греция
Вилла 6 комнат
Элеуферна, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 599,000
Продается вилла площадью 260 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
Таунхаус 4 комнатыв Chamalevri, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Chamalevri, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Предлагается к продаже таунхаус в Ретимно. Дом 250кв.м. на участке 2990 кв.м. с фасадом на а…
Вилла 1 комнатав Сфакаки, Греция
Вилла 1 комната
Сфакаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Предлагается на продажу вилла с пятью спальнями, расположенная в Ретимно. Вилла находится вс…
Вилла 6 спаленв Xiro Chorio, Греция
Вилла 6 спален
Xiro Chorio, Греция
8 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 310 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 8 спаленв Skaleta, Греция
Вилла 8 спален
Skaleta, Греция
10 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 4-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 спа…
Таунхаус 2 спальнив Xiro Chorio, Греция
Таунхаус 2 спальни
Xiro Chorio, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Коттедж 7 спаленв Xiro Chorio, Греция
Коттедж 7 спален
Xiro Chorio, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,625,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 с…
Вилла 4 спальнив Виоли Хараки, Греция
Вилла 4 спальни
Виоли Хараки, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 4-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Коттедж 6 спаленв Принес, Греция
Коттедж 6 спален
Принес, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 с…
Коттедж 3 спальнив Xiro Chorio, Греция
Коттедж 3 спальни
Xiro Chorio, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 395,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Вилла 5 спаленв Adele, Греция
Вилла 5 спален
Adele, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 1 комнатав Agios Kostantinos, Греция
Вилла 1 комната
Agios Kostantinos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 480,000
Продаётся большой дом общей площадью 383 кв. м. на северном побережье Крита области Ретимно,…
Коттедж 3 спальнив Viranepiskopi, Греция
Коттедж 3 спальни
Viranepiskopi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первы…
Коттедж 4 спальнив Ретимнон, Греция
Коттедж 4 спальни
Ретимнон, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 362 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из гос…
Вилла 5 спаленв Ретимнон, Греция
Вилла 5 спален
Ретимнон, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 2-этажная вилла площадью 470 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Коттедж 3 спальнив Gerani, Греция
Коттедж 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
Вилла 9 комнатв Agia Paraskevi, Греция
Вилла 9 комнат
Agia Paraskevi, Греция
9 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,400,000
Роскошная резиденция, имеющая собственное 6-луночное поле для гольфа, грунтовый теннисный ко…
Вилла 3 спальнив Виоли Хараки, Греция
Вилла 3 спальни
Виоли Хараки, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 212 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…

Параметры недвижимости в Ретимнон, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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