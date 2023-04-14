Купить дом с видом на горы в Ретимнон, Греция

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29 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Ретимнон, Греция
2 ванных комнат
141 м²
Количество этажей 1
€ 88,000
ПРОДАЕТСЯ меблированный дом на первом этаже общей площадью 141 кв.м. на участке 143 кв…
Вилла 3 спальни
Ретимнон, Греция
2 ванных комнат
158 м²
Количество этажей 3
€ 450,000
В комплексе элитных резиденций на продажу эксклюзивно от нашего офиса выставлена впечатляюща…
Вилла 6 комнат
Элеуферна, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 599,000
Продается вилла площадью 260 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
Вилла 1 комната
Сфакаки, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Предлагается на продажу вилла с пятью спальнями, расположенная в Ретимно. Вилла находится вс…
Вилла 6 спален
Xiro Chorio, Греция
8 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 310 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 8 спален
Skaleta, Греция
10 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 4-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 спа…
Таунхаус 2 спальни
Xiro Chorio, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Коттедж 7 спален
Xiro Chorio, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,625,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 с…
Вилла 6 спален
Kato Valsamonero, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Коттедж 6 спален
Принес, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 с…
Коттедж 3 спальни
Xiro Chorio, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 395,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Вилла 5 спален
Adele, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 490,000
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 1 комната
Agios Kostantinos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 480,000
Продаётся большой дом общей площадью 383 кв. м. на северном побережье Крита области Ретимно,…
Коттедж 3 спальни
Viranepiskopi, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первы…
Вилла 5 спален
Ghouledhiana, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 490,000
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 4 спальни
Xiro Chorio, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 230 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Коттедж 2 спальни
Gonia, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
Вилла 5 спален
Ретимнон, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 2-этажная вилла площадью 470 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Коттедж 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
Таунхаус 2 спальни
Adele, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 77 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 260,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 154 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
Вилла 5 спален
Xiro Chorio, Греция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается 4-этажная вилла площадью 320 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Таунхаус 1 комната
Skaleta, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 395,000
Продаються 2 мезонета не далеко от города Ретимно на участке 4100 кв.м, который сочетает в с…
Коттедж 4 спальни
Kato Valsamonero, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 310,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
Таунхаус 4 спальни
Сфакаки, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 310,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Таунхаус 4 спальни
Adele, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается таунхаус площадью 205 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Коттедж 2 спальни
Roustika, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 95 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостино…
Коттедж 2 спальни
Сфакаки, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 235,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
Коттедж 2 спальни
Skouloufia, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 252 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
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