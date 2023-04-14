Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. Ретимнон
  6. Коттеджи

Купить коттедж с бассейном в Ретимнон, Греция

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 2 спальнив Сфакаки, Греция
Коттедж 2 спальни
Сфакаки, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 235,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …

Параметры недвижимости в Ретимнон, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти