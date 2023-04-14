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Купить коттедж с видом на море в Ретимнон, Греция

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8 объектов найдено
Коттедж 7 спаленв Xiro Chorio, Греция
Коттедж 7 спален
Xiro Chorio, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,625,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 с…
Коттедж 6 спаленв Принес, Греция
Коттедж 6 спален
Принес, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 с…
Коттедж 3 спальнив Xiro Chorio, Греция
Коттедж 3 спальни
Xiro Chorio, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 395,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 3 спальнив Viranepiskopi, Греция
Коттедж 3 спальни
Viranepiskopi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первы…
Коттедж 4 спальнив Ретимнон, Греция
Коттедж 4 спальни
Ретимнон, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 362 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из гос…
Коттедж 3 спальнив Gerani, Греция
Коттедж 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
Коттедж 3 спальнив Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 154 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
Коттедж 2 спальнив Сфакаки, Греция
Коттедж 2 спальни
Сфакаки, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 235,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …

Параметры недвижимости в Ретимнон, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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