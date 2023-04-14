Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. Ретимнон
  6. Квартиры

Купить квартиру с видом на море в Ретимнон, Греция

Квартира В архив
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Ретимнон, Греция
Квартира 3 спальни
Ретимнон, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 360,000
Продается квартира площадью 117 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на шестом этаже и…
Квартира 2 спальнив Ретимнон, Греция
Квартира 2 спальни
Ретимнон, Греция
1 ванных комнат
€ 180,000
Панормо - это приморский поселок, который ежегодно привлекает туристов со всего мира. Он так…
Квартира 3 спальнив Ретимнон, Греция
Квартира 3 спальни
Ретимнон, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 440,000
Продается квартира площадью 115 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
Квартира 4 спальнив Adele, Греция
Квартира 4 спальни
Adele, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 170,000
Продается квартира площадью 127 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …

Параметры недвижимости в Ретимнон, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти