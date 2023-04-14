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Купить квартиру в Ретимнон, Греция

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15 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Ретимнон, Греция
Квартира 3 спальни
Ретимнон, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 360,000
Продается квартира площадью 117 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на шестом этаже и…
Квартира 1 спальняв Agios Dimitrios, Греция
Квартира 1 спальня
Agios Dimitrios, Греция
1 ванных комнат
€ 90,000
Agios Dimitrios ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площа…
Квартира 2 спальнив Ретимнон, Греция
Квартира 2 спальни
Ретимнон, Греция
1 ванных комнат 85 м²
€ 140,000
Недавно отремонтированная квартира на первом этаже, доступная для продажи в красивой и живоп…
Квартира 2 спальнив Ретимнон, Греция
Квартира 2 спальни
Ретимнон, Греция
1 ванных комнат 110 м² Количество этажей 1
€ 340,000
Недавно построенная квартира, отличной конструкции, доступная для продажи, в тихом районе Ре…
Квартира 1 спальняв Ретимнон, Греция
Квартира 1 спальня
Ретимнон, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 92,000
ПРОДАЕТСЯ эксклюзивная полуподвальная квартира общей площадью 50 кв.м. Состоит из 1 спальни,…
Квартира 2 спальнив Ретимнон, Греция
Квартира 2 спальни
Ретимнон, Греция
1 ванных комнат
€ 180,000
Панормо - это приморский поселок, который ежегодно привлекает туристов со всего мира. Он так…
Квартира 2 спальнив Agios Dimitrios, Греция
Квартира 2 спальни
Agios Dimitrios, Греция
1 ванных комнат 2 Этаж
€ 125,000
Agios Dimitrios ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 70 m2, 2…
Квартира 1 спальняв Agios Dimitrios, Греция
Квартира 1 спальня
Agios Dimitrios, Греция
€ 46,000
Agios Dimitrios ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня Площадь: 30 m…
Квартира 1 спальняв Xiro Chorio, Греция
Квартира 1 спальня
Xiro Chorio, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается полуподвальная студия площадью 28 кв.м в центре Ретимно. Состоит из двух комнат и …
Квартира 3 спальнив Ретимнон, Греция
Квартира 3 спальни
Ретимнон, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается квартира площадью 110 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
Квартира 1 комнатав Ретимнон, Греция
Квартира 1 комната
Ретимнон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается небольшая квартира площадью 28 кв.м. в центре города Ретимно. Квартира расположена…
Квартира 4 спальнив Ретимнон, Греция
Квартира 4 спальни
Ретимнон, Греция
1 ванных комнат 189 м²
€ 350,000
Property Code: 1249 - FOR SALE 4 Bedrooms, Side to side Apartment of total surface 189 sq.…
Квартира 3 спальнив Ретимнон, Греция
Квартира 3 спальни
Ретимнон, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 440,000
Продается квартира площадью 115 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
Квартира 1 комнатав Adele, Греция
Квартира 1 комната
Adele, Греция
1 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 120,000
Продается квартира площадью 127 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
Квартира 4 спальнив Adele, Греция
Квартира 4 спальни
Adele, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 170,000
Продается квартира площадью 127 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …

Параметры недвижимости в Ретимнон, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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