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Купить недвижимость в Ретимнон, Греция

91 объект найдено
Дом 3 спальнив Skaleta, Греция
Дом 3 спальни
Skaleta, Греция
2 ванных комнат
€ 830,000
Это уникальная вилла на продажу в Ретимно, Крит, всего в 600 метрах от пляжа Скалета. Он име…
Квартира 3 спальнив Ретимнон, Греция
Квартира 3 спальни
Ретимнон, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 360,000
Продается квартира площадью 117 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на шестом этаже и…
Квартира 1 спальняв Agios Dimitrios, Греция
Квартира 1 спальня
Agios Dimitrios, Греция
1 ванных комнат
€ 90,000
Agios Dimitrios ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площа…
Дом 4 спальнив Ретимнон, Греция
Дом 4 спальни
Ретимнон, Греция
2 ванных комнат
€ 220,000
Этот уникальный дом на продажу в Геракари, Ретимно, является идеальным местом для тех, кто с…
Вилла 4 комнатыв Pigi, Греция
Вилла 4 комнаты
Pigi, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается вилла площадью 202 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объект…
Квартира 2 спальнив Ретимнон, Греция
Квартира 2 спальни
Ретимнон, Греция
1 ванных комнат 85 м²
€ 140,000
Недавно отремонтированная квартира на первом этаже, доступная для продажи в красивой и живоп…
Дом 2 спальнив Ретимнон, Греция
Дом 2 спальни
Ретимнон, Греция
2 ванных комнат 139 м² Количество этажей 3
€ 199,000
ПРОДАЕТСЯ эксклюзивный трехуровневый мезонет общей площадью 139 кв.м. Состоит из 2 спален, г…
Квартира 2 спальнив Ретимнон, Греция
Квартира 2 спальни
Ретимнон, Греция
1 ванных комнат 110 м² Количество этажей 1
€ 340,000
Недавно построенная квартира, отличной конструкции, доступная для продажи, в тихом районе Ре…
Домв Ретимнон, Греция
Дом
Ретимнон, Греция
219 м²
€ 185,000
Панормо - приморский поселок префектуры, который каждый год привлекает туристов со всего мир…
Дом 2 спальнив Ретимнон, Греция
Дом 2 спальни
Ретимнон, Греция
1 ванных комнат 204 м² Количество этажей 1
€ 80,000
В деревне Даун Порос, расположенной в 25 км к юго-западу от города Ретимнон и очень близко к…
Дом 3 спальнив Ретимнон, Греция
Дом 3 спальни
Ретимнон, Греция
1 ванных комнат 147 м²
€ 92,000
Традиционный дом 1900 года постройки выставлен на продажу в районе Ангелиана, в 26 км к вост…
Домв Ретимнон, Греция
Дом
Ретимнон, Греция
253 м² Количество этажей 2
€ 80,000
В красивой и живописной деревне Маргаритес, традиционный отдельно стоящий дом площадью 253 к…
Дом 3 спальнив Ретимнон, Греция
Дом 3 спальни
Ретимнон, Греция
2 ванных комнат 141 м² Количество этажей 1
€ 88,000
 ПРОДАЕТСЯ меблированный дом на первом этаже общей площадью 141 кв.м. на участке 143 кв…
Вилла 4 спальнив Ретимнон, Греция
Вилла 4 спальни
Ретимнон, Греция
3 ванных комнат 309 м² Количество этажей 3
€ 590,000
В тихой и живописной деревне Агия Параскеви, всего в 7 км от города Ретимнон, продается вели…
Квартира 1 спальняв Ретимнон, Греция
Квартира 1 спальня
Ретимнон, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 92,000
ПРОДАЕТСЯ эксклюзивная полуподвальная квартира общей площадью 50 кв.м. Состоит из 1 спальни,…
Вилла 3 спальнив Ретимнон, Греция
Вилла 3 спальни
Ретимнон, Греция
2 ванных комнат 158 м² Количество этажей 3
€ 450,000
В комплексе элитных резиденций на продажу эксклюзивно от нашего офиса выставлена впечатляюща…
Дом 4 спальнив Ретимнон, Греция
Дом 4 спальни
Ретимнон, Греция
3 ванных комнат 206 м² Количество этажей 3
€ 400,000
В нескольких километрах от центра города, на равнине Пиджано, в местечке "Папида",…
Квартира 2 спальнив Ретимнон, Греция
Квартира 2 спальни
Ретимнон, Греция
1 ванных комнат
€ 180,000
Панормо - это приморский поселок, который ежегодно привлекает туристов со всего мира. Он так…
Дом 5 спаленв Agia Paraskevi, Греция
Дом 5 спален
Agia Paraskevi, Греция
4 ванных комнат
€ 950,000
Эта большая вилла для гольфа на продажу в Агиа Параскеви, Адель, Ретимно, является уникальны…
Дом 2 спальнив Gerani, Греция
Дом 2 спальни
Gerani, Греция
330 м² Количество этажей 2
€ 510,000
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
Дом 2 спальнив Gerani, Греция
Дом 2 спальни
Gerani, Греция
137 м² Количество этажей 2
€ 415,000
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
Дом 2 спальнив Gerani, Греция
Дом 2 спальни
Gerani, Греция
136 м² Количество этажей 2
€ 415,000
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
Дом 2 спальнив Gerani, Греция
Дом 2 спальни
Gerani, Греция
137 м² Количество этажей 2
€ 425,000
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
Дом 3 спальнив Gerani, Греция
Дом 3 спальни
Gerani, Греция
178 м² Количество этажей 2
€ 780,000
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
Дом 3 спальнив Gerani, Греция
Дом 3 спальни
Gerani, Греция
178 м² Количество этажей 2
€ 780,000
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
Квартира 2 спальнив Agios Dimitrios, Греция
Квартира 2 спальни
Agios Dimitrios, Греция
1 ванных комнат 2 Этаж
€ 125,000
Agios Dimitrios ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 70 m2, 2…
Дом 3 спальнив Элеуферна, Греция
Дом 3 спальни
Элеуферна, Греция
3 ванных комнат
€ 360,000
Эта удивительная каменная вилла на продажу в Ретимно, расположена в деревне Элеутерна. Недви…
Дом 3 спальнив Roussospiti, Греция
Дом 3 спальни
Roussospiti, Греция
4 ванных комнат
€ 535,000
This newly renovated villa for sale in Roussospiti, Rethymnon, is a very comfortable and bri…
Дом 3 спальнив Арьируполис, Греция
Дом 3 спальни
Арьируполис, Греция
3 ванных комнат
€ 380,000
Недавно построенная квартира на продажу в Эпископи, Ретимно, в непосредственной близости от …
Дом 3 спальнив Арьируполис, Греция
Дом 3 спальни
Арьируполис, Греция
3 ванных комнат
€ 380,000
Недавно построенная квартира на продажу в Эпископи, Ретимно, в непосредственной близости от …

Параметры недвижимости в Ретимнон, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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