Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика

Купить недвижимость с видом на горы в периферийная единица Западная Аттика, Греция

Municipality of Fyli
2
Municipal Unit of Ano Liosia
2
1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Municipality of Fyli, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Fyli, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 77,000
Продается дуплекс площадью 63 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон открыв…

Параметры недвижимости в периферийная единица Западная Аттика, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти